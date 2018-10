Maltempo, venti fortissimi in tutta Italia: a 130 Km/h sull’Argentario, traghetto urta banchina a Portovesme

Giornata di forte vento su tutta l’Italia: raffiche stimate anche a 130 chilometri orari, si sono verificate sull’Argentario oggi pomeriggio. I maggiori danni si sono verificati nel versante sud del promontorio dell’Argentario. Interamente vietato al traffico per la mareggiata il lungomare di Porto Ercole.

Monitorate anche le condizioni dei pontili galleggianti e delle imbarcazioni ormeggiate. Disagi si sono verificati anche nel porto di Cala Galera, dove la banchina e’ stata completamente sommersa dall’acqua con danni ai negozi della marina. Traghetti fermi per tutta la giornata a Porto Santo Stefano e all’Isola del Giglio: le condizioni del mare nel pomeriggio si sono aggravate. Mareggiata spettacolare a Giglio Porto con onde che oltrepassavano la barriera.

A causa del vento e del mare mosso ha urtato la banchina durante l’attracco. Il traghetto “G.B. Conte” della compagnia di navigazione Delcomar impegnato nel collegamento Portoscuso-Carloforte e’ rimasto danneggiato durante le fasi di attracco a Carloforte. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto.

Nessuno dei 33 passeggeri e’ rimasto ferito e non si sono registrati problemi di inquinamento o di affondamento visto che l’urto e’ avvenuto sopra la linea di galleggiamento. La Guardia costiera di Carloforte ha avviato l’indagine per definire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilita’. Il traghetto rimarra’ fermo in banchina fino alla fine delle riparazioni e fino a quando non sara’ ispezionato dai tecnici.