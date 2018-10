Maltempo, vento forte e mareggiate: disagi nei collegamenti aerei e marittimi da Nord a Sud

Disagi per il vento forte e mareggiate si registrano in queste ore da Nord a Sud, determinando stop a collegamenti aerei e marittimi: sono fermi i traghetti per l’Isola del Giglio (Grosseto), per quella di Giannutri (Grosseto) e da Piombino (Livorno) e Livorno verso l’Isola dell’Elba.

Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca, inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali, valido fino alla serata, per mare molto mosso e vento di sud-est forza 8 in aumento.

Le principali isole dell’Arcipelago toscano sono attualmente isolate a causa delle condizioni del mar Tirreno: sono bloccati i traghetti che da Piombino e Livorno portano all’Isola d’Elba e tutti i traghetti per l’Isola del Giglio e Giannutri.

Le forti raffiche di vento fermano e le navi e gli aerei a Palermo. La centrale operativa della Guardia costiera informa che Ustica è isolata e che questa sera non partiranno dal capoluogo siciliano i traghetti per Napoli. In tilt anche l’aeroporto “Falcone-Borsellino”, con numerose cancellazioni e aerei dirottati in altri scali, in particolare Catania e Trapani.

Bloccati i collegamenti aerei tra Pantelleria e la terraferma.