Sono 465 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in diverse regioni d’Italia a causa del maltempo: “Dalla mezzanotte alle 7 i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi in Toscana, 60 nel Lazio, 49 in Lombardia, 36 in Calabria, 35 in Campania, 33 in Veneto, 30 in Sicilia, 28 in Liguria e 14 in Friuli Venezia Giulia“, si legge sul profilo Twitter dei vigili.