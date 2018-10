Maltempo, Vigili del Fuoco: oltre 9 mila interventi in tutta Italia

Situazione che resta di emergenza in Italia a causa del Maltempo che dalla mattina di ieri sta interessando diverse regioni. Nonostante miglioramenti meteo in Campania e Toscana, sono numerosi gli interventi – oltre 9 mila quelli effettuato sinora – che ancora tengono impegnati i 6 mila vigili del fuoco al lavoro.

Il numero piu’ alto di soccorsi (2.800) e’ stato eseguito in Toscana, perlopiu’ per alberi sradicati, rami spezzati, tetti divelti. Le province maggiormente interessate sono quelle di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Siena. Sono stati 1.800 gli interventi in Liguria, principalmente nelle aree di Savona, Imperia, La Spezia e Genova.

A Rapallo (Genova) e nella citta’ di Genova, nei quartieri Sturla, Quarto e Nervi, e’ proseguita la messa in sicurezza delle banchine in seguito alla forte mareggiata della notte. Portofino (Genova) e’ rimasta isolata a causa di due voragini sulla SP 227, che collega il centro a Santa Margherita. Centinaia di interventi svolti dai vigili del fuoco per prosciugamenti e per il forte vento a Imperia, nei comuni di San Lorenzo al Mare e Diano Marina.

Interventi in corso anche nello spezzino. Oltre 1.700 gli interventi dei vigili del fuoco nel Lazio, 1.000 nella sola citta’ di Roma, piu’ di 300 a Latina, 200 a Frosinone, 100 a Viterbo e 90 a Rieti. Gran parte riguardano la messa in sicurezza di cornicioni pericolanti e di tetti divelti e la rimozione di alberi e rami caduti. Maggiori criticita’ a Fiumicino (Roma), in provincia di Latina a Terracina, Minturno e Sabaudia, a Montefiascone, Sutri e Tarquinia nel viterbese, Ferentino (Frosinone) e Cassino (Frosinone).

Criticita’ in Veneto nella valle del Piave, tra le province di Venezia e Treviso: l’ondata di piena ha coinvolto – nella provincia di Venezia – in particolare Fossalta di Piave, San Dona’ di Piave, Eraclea e Cortellazzo. Maggiori difficolta’ nel bellunese, dove l’elicottero dei vigili del fuoco Drago 81 ha effettuato, lungo il valico alpino del passo Fedaia, il recupero di 4 persone rimaste bloccate in auto per una frana. Piu’ di 1.200 gli interventi effettuati da inizio emergenza.

In Lombardia, vigili del fuoco al lavoro nelle provincie di Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Cremona, Brescia e Varese, con le squadre operative impegnate in numerosi interventi per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e messa in sicurezza di strutture pericolanti. Finora svolti oltre 800 interventi. In provincia di Cremona, a Pizzighettone, e’ crollato un ponte pedonale gia’ chiuso al passaggio da ieri: nessuna persona e’ stata coinvolta. Nell’area turistica del Passo dello Stelvio risultano essere isolate circa 200 persone a causa delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato le zone montane in alta quota. In pianificazione l’intervento per il ripristino della viabilita’ e per il trasporto a valle.