Maltempo, Wwf: “Annullata l’iniziativa di Urban Nature domani a Roma”

“A causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia battente che sta cadendo insistentemente da ieri sulla Capitale il WWF Italia comunica che l’iniziativa centrale di Urban Nature prevista per domani a Villa Borghese è annullata insieme a tutte le attività ad essa connesse. L’unica attività che verrà mantenuta è la premiazione delle scuole e dei videomaker vincitori del video Contest collegato all’edizione 2018 di Urban Nature. I vincitori saranno premiati presso la sede del WWF Italia a Roma (Via Po 25 C) dalla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi”. Lo comunica il Wwf Italia in una nota.