Maltempo Roma: un delfino vittima delle mareggiate e della furia del mare

Un delfino è rimasto vittima della forte ondata di maltempo che in queste ore ha colpito Roma e il litorale. Il cetaceo è stato spinto a riva dalle forti mareggiate che hanno flagellato Ostia. Il povero animale deve aver sbattuto violentemente contro la struttura di legno di un stabilimento balneare della località balneare, restando incastrato sotto la pedana. A nulla è servito l’intervento dei volontari della Sezione Enpa di Roma, accorsi sul posto dopo aver raccolto diverse segnalazioni. Quando sono arrivati, il delfino – immobile e semicoperto dalla sabbia – era già deceduto. L’Enpa di Roma non ha potuto far altro che segnalare il decesso a chi di competenza. Secondo le prime ipotesi della Protezione Animali, il cetaceo è morto in seguito al forte impatto con la struttura.