Marijuana: il Canada legalizza vendita e consumo ricreativo

Il Canada è diventato il 2° paese al mondo e il primo tra i principali paesi occidentali a legalizzare la vendita e il consumo a scopo ricreativo della marijuana.

“Non legalizziamo la marijuana perché pensiamo che faccia bene alla nostra salute. Sappiamo di dover fare un migliore lavoro per proteggere i nostri figli e per eliminare e ridurre i profitti del crimine organizzato“, aveva dichiarato il primo ministro Justin Trudeau alla vigilia della riforma.

Il Cannabis Act era una promessa elettorale fatta da Trudeau nel 2015.

Solo l’Uruguay ha preceduto il paese nordamericano. L’applicazione della legge in Canada sarà valutata prima delle prossime elezioni del 2019.