Meeting AIGAE, Camerlenghi: “Entreremo nelle fortificazioni della Linea Cadorna”

“Entreremo nella Linea Cadorna, entreremo nelle fortificazioni volute dal Generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale. Il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, aperto alle 3500 guide da tutta Italia, ed in programma a Vogogna dal 17 al 21 di Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande, renderà omaggio a quei militari, molti erano giovani, che persero la vita per il nostro Paese, per difendere i confini dimostrando grande amore per L’Italia dall’immenso patrimonio ambientale e culturale”: lo ha annunciato oggi, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche.

“Il 21 Ottobre la stampa, con noi potrà essere in escursione ed entrare nel sistema di fortificazioni voluto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, originario di Pallanza, con lo scopo di contrastare un’eventuale invasione nemica proveniente dalla Svizzera. La Linea Cadorna si estendeva dall’Ossola alla Valtellina; con un sistema di trincee – ha proseguito Camerlenghi – postazioni di artiglieria, di cui alcune in caverne scavate nella roccia, e centinaia di km di strade e mulattiere. Noi vedremo tutto questo durante l’escursione in programma Domenica 21 Ottobre a partire dalle ore 9 e 30.

La realizzazione comportò l’impiego di un gran numero di operai, e questo fu forse l’unico aspetto positivo di quest’opera, procurando lavoro alle popolazioni locali.

Lungo diversi sentieri del Parco è possibile incontrare fortificazioni, strade, cimeli che ci riportano a quei tempi.

Su queste montagne, inoltre, è stata scritta una pagina importante della Resistenza italiana. Nel giugno del 1944 la Val Grande e la Val Pogallo furono teatro di aspri scontri tra le formazioni partigiane e le truppe nazifasciste. A Pogallo una lapide ricorda 17 giovani partigiani, alcuni rimasti ignoti, uccisi il 18 giugno 1944. Nell’alto Verbano le vittime del rastrellamento furono oltre duecento, con battaglie e fucilazioni che culminarono a Fondotoce con l’esecuzione di 43 partigiani catturati in varie località della Val Grande.

Proprio a Fondotoce (Verbania) sorge la Casa della Resistenza, importante luogo di memoria e aggregazione per non dimenticare gli orrori della II guerra mondiale e di tutte le altre guerre”.

Tutto pronto a Vogogna, in Piemonte nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande.

“A 20 anni dal Parco saremo tutti in quei luoghi. Sarà dedicato alla “Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente”, il XXVI Meeting Nazionale delle 3500 Guide Ambientali Escursionistiche italiane aderenti all’AIGAE, con ben 24 ore di formazione, workshop, escursioni aperte alla stampa, briefing e convention, quest’anno in programma dal 17 al 21 Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande. Guide da tutta Italia a Vogogna – ha proseguito Camerlenghi – sede del Parco Nazionale della Val Grande, per l’evento più atteso nel campo del Turismo Ambientale. Un Meeting molto atteso ed estremamente importante soprattutto dopo gli ultimi eventi legati all’attualità che hanno riproposto il tema della sicurezza. Dal 17 al 21 Ottobre una kermesse che rappresenta un importantissimo momento formativo ma anche di confronto tra chi per lavoro accompagna in natura i clienti, garantendone la sicurezza e illustrando le caratteristiche ambientali culturali e etnografiche. Fitto il programma di incontri formativi rivolti alle Guide AIGAE ma non solo, il 20 Ottobre sarà invece il momento politico con un Convegno che, festeggerà i 20 anni del Parco Nazionale della Valgrande e dedicato dunque all’Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente. Politici, tecnici, esponenti di Governo e del mondo culturale ma anche della Chiesa si confronteranno per affrontare un argomento, quello dell’Etica, spesso, trascurato o sottovalutato ma che, proprio perché inerente l’ambiente, il patrimonio ambientale insostituibile in cui tutti noi viviamo e lavoriamo, deve essere tenuto in primissimo piano”.