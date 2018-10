Meningite: 18enne ricoverata in prognosi riservata a Firenze

Una turista spagnola 18enne è ricoverata dalla tarda serata di ieri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze: le è stata diagnosticata un’infezione da meningococco.

L’Asl ha reso noto che sono in corso le procedure per la tipizzazione.

La prognosi è riservata e le condizioni generali sono stabili.

L’unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell’area fiorentina ha attivato le procedure per l’indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla 18enne ed ha avviato le procedure di profilassi per i contatti.