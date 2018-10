In Alto Adige il mese di settembre è stato sostanzialmente estivo, con temperature di 2°C superiori alla media.

Neve sulle montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige . “Finora sono caduti una quindicina di centimetri. Un manto bianco si è steso sulle vette e sui ghiacciai che ci circondano“, ha dichiarato Stefan Plangger, gestore del rifugio Pio XI in Vallelunga, nei pressi di passo Resia.

Meteo Alto Adige: dopo il sole è arrivata la neve, vicino passo Resia “15 cm” di manto bianco

