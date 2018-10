Meteo: in Lombardia cielo sereno fino a sabato, poi attesa perturbazione

Una perturbazione di origine atlantica sta transitando verso i Balcani lasciando un minimo chiuso sul mediterraneo e correnti nordoccidentali stabili sull’arco Alpino. In Lombardia il cielo permarrà sereno o poco nuvoloso con venti in progressiva attenuazione fino a venerdì, quando, a ridosso dei rilievi, potrebbe verificarsi qualche addensamento.

Per il prossimo weekend il progressivo avvicinamento di una nuova perturbazione potrebbe determinare qualche nube in più e occasionali precipitazioni, più probabili domenica. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per oggi le temperature massime in pianura oscilleranno tra 19 e 22 gradi. Zero termico in veloce risalita nel corso della giornata, da 2000 metri al primo mattino fino a 3600 metri in serata.