Una vasta area perturbata occupa gran parte dell’Europa e tutto il Mediterraneo Centro Occidentale. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, sulla Lombardia il tempo è in miglioramento dopo le forti piogge delle scorse ore. Il flusso dei venti, tuttavia, rimarrà umido e instabile dai quadranti meridionali, con nuove occasioni per precipitazioni nei prossimi giorni. Le temperature risultano in linea con le medie del periodo, in progressivo aumento in vista del fine settimana.