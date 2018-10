Meteo, Lombardia: da domani sera arrivano piogge e tempo perturbato

Ancora sole in Lombardia, ma solo fino a domani sera. Da sabato è previsto un cedimento della struttura di alta pressione per l’avvicinamento di una perturbazione Atlantica con l’inizio di deboli piogge sparse, spiega il bollettino dell’Arpa.

Domenica, l’ingresso sul Mediterraneo del minimo associato porterà tempo perturbato almeno fino a martedì, con nuvolosità diffusa e piogge intermittenti, a tratti moderate.

Domani il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità a partire dal settore sudorientale. Le minime saranno comprese tra i 10 e i 12 gradi, le massime tra 22 e 24. Sabato piogge e massime in calo a 18 gradi.