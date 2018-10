Milano, incendio a Quarto Oggiaro: rogo in fase di spegnimento, “nessuna situazione critica”

“Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute.

“I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che non c’è pericolo, non c’è pericolo“: ha dichiarato a Rtl il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Rtl.

I Vigili del fuoco lavorano incessantemente allo “smassamento” con turni di 4 ore e continui cambi: “Si cerca di accelerare il completo spegnimento per diminuire l’esposizione della cittadinanza agli odori,” spiegano. “Ogni volta che si sposta qualcosa escono colonne di fumo, è inevitabile, ma è l’unico modo per separare le aree e bagnarle abbastanza da spegnere il fuoco che cova sotto le macerie“.

Ieri sera e stamattina presto si avvertiva ancora forte odore di bruciato in varie zone della città.