Un alpinista 24enne di Parcines, in Alto Adige, è disperso in Georgia: lo ha reso noto l’Alpenverein Südtirol, associazione alpinistica della provincia di Bolzano: partito il 28 agosto scorso per Kutiasi in Georgia, di Jörg Hofer non si hanno più notizie dal 1° settembre, giorno in cui ha inviato un sms ai genitori da Mazeri, scrivendo che il giorno successivo sarebbe salito con tre alpinisti russi sul monte Ushba. Il volo di ritorno era prenotato per il 28 settembre, ma non si è presentato.