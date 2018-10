Tutto pronto per la NASA Space Apps Challenge di Torino: attesi ospiti internazionali e professionisti dello spazio

Per il terzo anno consecutivo l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ospita il 20 e il 21 ottobre la NASA Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello Spazio e della Terra.

L’appuntamento quest’anno si arricchisce con la presenza di ospiti internazionali e sponsor illustri. I lavori si apriranno sabato 20 ottobre alle ore 9.00 con la presentazione dei mentor e della giuria. In collegamento dalla location di Roma, alle 9.30 ci sarà Luca Parmitano, nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale, che risponderà alle domande dei partecipanti in una sessione di Q&A della durata di circa 30 minuti. Successivamente, i team potranno iniziare a lavorare e sviluppare i propri progetti sul tema “Terra & Spazio” in 6 diverse categorie.

Durante l’hackathon, la NASA metterà la sua banca dati a disposizione dei partecipanti, che saranno inoltre supportati dai mentori di Tyvak International, Gold Sponsor dell’Hackathon torinese. In soli tre anni, Tyvak International è passata da startup innovativa a PMI leader del movimento “NewSpace” in Europa ed è oggi una realtà internazionale verticalmente integrata, che realizza missioni spaziali a basso costo attraverso un approccio dinamico alla progettazione, realizzazione, verifica, lancio e operazioni in orbita di piccole piattaforme satellitari (nano-micro-satelliti); in più fornisce prodotti e servizi per veicoli spaziali Nanosatellite e CubeSat che mirano a capacità avanzate all’avanguardia per clienti governativi e commerciali a supporto di missioni operative e scientificamente rilevanti.

La fase di progettazione della Nasa Space Apps Challenge andrà avanti fino alle 15.00 di domenica 21 ottobre, quando i progetti saranno presentati alla giuria locale e pubblicati nella piattaforma online per poter partecipare alla sfida globale.

Per la chiusura dell’Hackathon sarà presente Kim Natoli, Console Generale USA per la Stampa e la Cultura, che consegnerà personalmente i premi in denaro ai team vincitori della competizione locale: al primo classificato sarà conferito un premio di 1.300 euro, al secondo classificato di 1.000 euro e al terzo classificato di 700 euro. Per i vincitori globali, invece, in palio l’opportunità di far visita all’headquarter NASA negli USA.