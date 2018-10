Nasa SpaceApps Challenge: hackathon “spaziale” a Trieste

NASA SpaceApps Challenge, per la prima volta un hackathon “spaziale” si svolgerà a Trieste. Una maratona all’insegna di tecnologia e innovazione e un’occasione per contribuire a sviluppare soluzioni innovative che rispondano a sfide importanti per la vita nello spazio e sulla Terra.

Si terrà il 20 e 21 Ottobre in simultanea in piu’ di 200 citta’ del mondo. L’evento si inserisce tra gli eventi proESOF, al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP). E’ una iniziativa della Earth Science Division della NASA che coinvolge ogni anno migliaia di individui e squadre che in tutto il mondo utilizzano i dati NASA per programmare soluzioni open source. Due giorni no-stop con programmatori, ingegneri, tecnologi, designer, e chiunque abbia la passione e il desiderio di un impatto sul mondo e con un interesse verso la Terra, lo spazio e i dati.

Il tema 2018 di Space Apps e’ “Lo spazio e la Terra” e comprende varie categorie come creare qualcosa, ideare strumenti didattici, storia, gioco, video, o altre soluzioni, che facilitino la comprensione del funzionamento della Terra; eventi naturali straordinari, esplorazione del sistema solare, e altro. Nato nel 2012, NASA Space Apps Challenge (Space Apps), e’ una iniziativa Earth Science Division (NASA), divenuto il maggiore evento hackathon a livello globale del mondo.