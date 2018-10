Portachiavi solidale a forma di renna per portare sempre in tasca la gioia e la generosità del tuo gesto (donazione minima di 5 euro).

Decorazioni Albero di Natale, per rendere più colorata la tua casa (per un kit da 3 decorazioni la donazione richiesta è di 8 euro);

Peluche solidale, per portare il sorriso sia al bambino che lo riceve, sia a un bambino in ospedale. La donazione richiesta è di 10 euro;

Grazie ai prodotti solidali potrai aiutare i Dottor Sorriso a far in modo che anche in ospedale i bambini ricoverati possano trovare il calore del Natale, conservare la voglia di giocare e scherzare e affrontare il difficile periodo di degenza con maggiore serenità.

Scopri come rendere il Natale ancora più speciale: regala la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale sostenendo l’attività di Dottor Sorriso ONLUS .

A Natale regala un sorriso ai bambini in ospedale

