Le imbarcazioni di soccorso francesi e italiane sono sul posto per aiutare gli equipaggi e preservare l’ambiente: in corso le attività di contenimento e bonifica dell’inquinamento.

Le due navi (“Ulisse” e la portacontainer “Virginia”) entrate in collisione al largo della Corsica sono state separate: lo ha reso noto la Prefettura marittima di Tolone.

Ambiente: separate le due navi scontratesi al largo della Corsica

