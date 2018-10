Le autorità hanno confermato 18 casi totali di adenovirus tra i pazienti pediatrici al Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation. Gli adenovirus in genere causano “malattie lievi“, ma i bambini colpiti sono “fragili a livello medico“: i piccoli pazienti hanno “sistemi immunitari gravemente compromessi” che li rendono più esposti al virus, ha spiegato il Dipartimento della salute, e proprio “la combinazione di una variante più grave di adenovirus insieme a una popolazione fragile ha portato a un’epidemia più grave“. La struttura sanitaria di Haskell è ora chiusa ai nuovi pazienti.

A causa di un’ epidemia virale in un centro di assistenza sanitaria a lungo termine nel New Jersey (USA) sono morti 6 bambini: lo riporta la BBC .

New Jersey (USA): epidemia virale in un centro di assistenza sanitaria, morti 6 bimbi

