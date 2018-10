Nigeria: incidente sul fiume Bukuru, 11 morti e 7 dispersi

Secondo quanto reso noto oggi dalle autorità, si è verificato un incidente sul fiume Bukuru, nello stato di Benue, in Nigeria: almeno 11 persone sono morte e 7 sono disperse. Dodici dei passeggeri dell’imbarcazione sono stati tratti in salvo.

Un responsabile del National Inland Water Authority Authority (NIWA) ha affermato che la barca era sovraccarica e nessuno indossava giubbotti di salvataggio: il traghetto, progettato per trasportare solo veicoli, è stato trasformato illegalmente in una nave passeggeri, “causando la perdita di 11 vite preziose“, ha spiegato.