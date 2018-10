Le ricerche per le quali è stata premiata sono quelle che aveva realizzato quando era studentessa di dottorato nell’università di Rochester.

“Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica perché sono tutte lì fuori, io sono onorata di essere fra loro“: lo ha dichiarato Donna Strickland , la vincitrice del un Nobel per la Fisica 2018, la 3ª dall’istituzione del premio. La dichiarazione è stata pubblicata in un tweet della Fondazione Nobel.

article

1158695

MeteoWeb

Nobel per la Fisica 2018, Donna Strickland: “Abbiamo bisogno di celebrare le donne”

“Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica perché sono tutte lì fuori, io sono onorata di essere fra loro“: lo ha dichiarato Donna Strickland, la vincitrice del un Nobel per la Fisica 2018, la 3ª dall’istituzione del premio. La dichiarazione è stata pubblicata in un tweet della Fondazione Nobel. Le ricerche per le

http://www.meteoweb.eu/2018/10/nobel-fisica-2018-donne/1158695/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/10/Donna-Strickland.jpg

nobel fisica

FISICA