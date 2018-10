Nonni social: sì, ma non troppo

Ebbene sì, I nonni sono social. Secondo uno studio condotto dal Centro Pew per la Ricerca di Washington, il 48% degli adulti dai 65 anni anni in su utilizza regolarmente FaceBook e il 22% dai 50 anni in su ha un profilo Pinterest. Lo stesso studio mostra anche che una piccolo percentuale degli ultra sessantacinquenni usa Instagram (4%), LinkedIn (12%), and Twitter (6%).

Per loro che arrivano da un’epoca completamente diversa e che hanno assistito a una rivoluzione silenziosa e prorompente che ha cambiato le loro vite, i loro rapporti, i social network sono una compagnia, una possibilità di tenersi in contatto con famiglie e nipoti sempre più spesso lontane.

Alcuni hanno ancora necessità di essere accompagnati nel mondo digitale, ma i più si fanno coinvolgere dai giovani che hanno accanto e quando scoprono le potenzialità della rete ne rimangono affascinati. Per questo lo scorso anno Pepita Onlus-Perugia ha organizzato lo scorso anno un corso di alfabetizzazione digitale per fornire agli over 60 utili consigli su come gestire i propri profili social.

Nella giornata dei nonni, Pepita Onlus, da sempre al fianco dei ragazzi, vuole focalizzare l’attenzione su alcuni punti che costituiscono la social media netiquette:

NIENTE FOTO IMBARAZZANTI – Non pubblicare foto inappropriate o imbarazzanti dei propri nipoti o contenuti che potrebbero metterli in imbarazzo: l’ultima cosa che i nipoti vogliono fare è dover spiegare ai loro amici le storie che stanno dietro alle foto pubblicate dai loro nonni. FERMA LA CHAT – Non intervenire in un post pubblicato dal proprio nipote trasformandolo in una conversazione pubblica: è meglio utilizzare altri canali come i messaggi privati, conversazioni telefoniche o parlarne di persona. QUESTIONE DI PRIVACY – Non pubblicare stati o post critici riferiti in maniera più o meno diretta a qualcosa che hanno fatto i propri nipoti. NON FA NOTIZIA – Se i nonni vogliono andare a trovare o vedere i propri nipoti, è meglio che non lo comunichino pubblicamente sui social ma preferiscano telefonate o messaggi. TI VOGLIO BENE – I nipoti vogliono bene ai nonni anche se non lo manifestano pubblicamente. ISTRUZIONI PER L’USO – I nipoti sanno che i social network sono un nuovo mondo per i nonni che non sanno padroneggiare. I nonni possono chiedere aiuto ai propri nipoti per comprendere il mondo dei social network e le regole che lo dominano. ANCHE NO, GRAZIE – Non pubblicare foto dei propri nipoti o dei loro amici senza il loro consenso o quello dei genitori per non violare la loro privacy. NO COMMENT – I nonni devono prestare attenzione ai commenti che fanno nei post pubblici per non offendere amici e familiari che potrebbero essere influenzati dalla loro opinione, soprattutto per quanto riguarda la politica, la religione e le nuove mode che potrebbero essere molto ”care” ai nipoti COPERTINA SENZA VELI – Non utilizzare come immagine profilo la foto dei tuoi nipoti. SIAMO NONNI – È importante ricordarsi che i nipoti desiderano che i nonni si comportino da nonni e quindi utilizzino un linguaggio a loro adatto, tralasciano modi di dire dei ragazzi e acronimi particolarmente in voga. I RICORDI SONO PRIVATI – Faresti mai vedere ad una piazza affollata il tuo album dei ricordi? Ricorda che ciò che pubblichi sui social è pubblico e visibile da tutti.

Piccoli suggerimenti utili che possono supportare i nonni portando avanti le istanze dei loro nipoti adolescenti, sempre molto avanti e un po’ permalosi, come è nella natura del loro passaggio di vita.