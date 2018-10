Nutella fatta in casa: proprietà benefiche e ricetta

Un risveglio speciale che accompagna gli italiani da generazioni, quello con la Nutella, la crema spalmabile più amata in assoluto, da stendere su una fetta di pane a colazione. Desiderate una Nutella fatta in casa, senza olio di palma ed emulsionanti? La ricetta è semplicissima: è sufficiente tritare grossolanamente 100 grammi di cioccolato al latte o al cacao amaro, tostando in una padella antiaderente 80 grammi di nocciole.

In seguito mettete nel mixer 100 grammi di zucchero di canna o proveniente da coltivazioni biologiche ( in alternativa usate del miele) e iniziate a frullare sino ad ottenere una farina finissima, cui aggiungerete le noccioel raffreddate.

Sciogliete in un pentolino 80 grammi di burro con il cioccolato, aggiungendo lentamente 100 ml di latte, fino ad ottenere una crema alla quale aggiungerete la pasta di nocciole e zucchero preparata in precedenza.

Cuocete per 10 minuti e versate in un barattolo di vetro, da mettere in frigo per circa 2 ore prima di consumarla.

Grazie alle nocciole e al cacao avrete non solo una coccola in più alle vostre giornate autunnali ma una cute più elastica e tonica, contrastando tumore, diabete, patologie cardiache, grazie alla loro azione antiossidante, in grado di combattere i radicali liberi.

Un’ottima alternativa sana e semplice da preparare, non vi pare?