Sardegna: 2 dispersi in mare, partiti da Porto Ercole

Risulta dispersa dalla giornata di ieri un’imbarcazione in legno di 14 metri partita da Porto Ercole, in provincia di Grosseto, e verosimilmente diretta a La Maddalena con due persone a bordo: i familiari, non ricevendo notizie, hanno contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto che ha immediatamente disposto l’uscita in mare della motovedetta Cp 870 dislocata alla Capitaneria di Porto di La Maddalena. E’ stato richiesto alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma, l’intervento di un aereo del Nucleo aeromobili della Guardia Costiera di Pescara che sta operando insieme a 4 motovedette del corpo.