Maltempo Veneto: a Padova e provincia scuole chiuse anche domani 30 ottobre

Anche domani scuole chiuse a Padova e provincia, a causa dell’allerta meteo: la decisione è stata presa nel corso di un vertice odierno in Prefettura cui hanno partecipato molti sindaci della provincia, forze dell’ordine, polizie municipali, il genio civile e la Protezione civile.

Particolare attenzione viene riservata all’Alta Padovana, dove vengono monitorati i ponti sul Brenta, in particolare a Curtarolo, dove si temono esondazioni in nottata: il sindaco allerterà le famiglie residenti soprattutto nel quartiere di Santa Maria di Non.

In centro a Padova al momento la situazione e’ sotto controllo in zona Paltana, dove il massimo di piena del Bacchiglione e’ atteso per le 18.