Palermo: recuperati due alpinisti bloccati su Monte Pellegrino

Il Soccorso Alpino è intervenuto nella zona di Monte Pellegrino (Palermo), dove due alpinisti italiani sono rimasti bloccati a circa 80 metri da terra. I due, entrambi romani, si sono trovati in difficoltà mentre arrampicavano sulla rocca dello Schiavo, sulla Mùrtola.

Alle 19:30, con l’arrivo del buio e privi di attrezzatura adeguata, hanno chiamato con il cellulare il 118 che, a sua volta, ha avvisato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Due squadra del Cnsas in pochi minuti hanno raggiunto la zona. L’intervento è stato eseguito dall’alto: i tecnici che si sono calati per oltre 80 metri, hanno raggiunto i due alpinisti e, dopo averli messi in sicurezza, li hanno recuperati con le funi.