Nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche

“Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, che ha attraversato parte del Nord Italia in bicicletta per raggiungere il Parco Nazionale della Val Grande in occasione del XXVI Meeting Nazionale delle Guide Aigae. Linda è partita con il marito ed il cagnolino. Tre guide AIGAE che in bicicletta hanno raggiunto ieri sera Vogogna (Piemonte).

“Ben una settimana di viaggio e tantissimi chilometri – ha proseguito Linda – ad esempio il quarto giorno ne abbiamo percorsi ben 80 senza fermarci. Il secondo giorno abbiamo attraversato i meleti della Val di Non e la Val di Sole fino a Vermiglio lungo la bellissima ciclabile. Il terzo giorno siamo riusciti a salire al passo del Tonale per una magnifica sterrata, per poi scendere a Ponte di Legno seguendo la ciclabile dell’Oglio. Abbiamo raggiunto la Linea Insubrica e cambiato placca tettonica”.

Non sono mancati momenti difficili. “La salita dell’Aprica è stata faticosa – ha proseguito Tambosi – mentre il quarto giorno abbiamo percorso ben 80 Km. Dunque poi è stata la volta della Valtellina. Il quinto giorno abbiamo iniziato ad attraversare la zona dei laghi. Prima il Lago di Como da Colico a Varenna, poi traghetto per Menaggio e su fino a Lugano dove abbiamo riposato. Il sesto giorno siamo arrivati al Lago di Piano seguendo la vecchia ferrovia, poi ancora la ciclabile, fino a Laveno ed ancora traghetto sul Lago Maggiore fino a Intra. A pochi Km da Vogogna siamo riusciti ad incrociare altre guide che come noi stavano raggiungendo i luoghi del XXVI Meeting Nazionale. Dopo ben 7 giorni siamo riusciti ad arrivare al borgo di Vogogna! Un fantastico viaggio attraverso le Alpi”.

Tutto pronto nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche che quest’anno sarà sull’Etica e vedrà la presenza di autorevoli personalità anche del mondo religioso. Sabato 20 Ottobre, ore 10, Convention Nazionale al Teatro La Fabbrica di Villadossola, in Piemonte. Il tema centrale sarà “L’Etica”. Mentre hanno già avuto inizio i seminari di formazione a Vogogna, bellissimo borgo geologico, con i suoi sentieri geologici ed il Geolab ed a Melasco dove c’è il Museo Geologico ed Archeologico

Le Guide stanno arrivando in bici o con i bastoncini da trekking e scarponi, in treno e da tutto il territorio nazionale. Vogogna, Malesco e Villadossola saranno per 48 ore capitali del Turismo Ambientale.

Un grande evento voluto ed ospitato dal Parco Nazionale della Val Grande, da AIGAE, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Un mondo di storie come quella di Antea Franceschin.

La sua è una storia legata alla Linea Cadorna, alle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. Le Guide, raccontano e tutelano, conservano il patrimonio ambientale dell’Italia ma anche quello che fa parte della nostra memoria storica.

“Con un gruppo di volontariato, formato da giovani ed anziani, porto avanti un’attività di tutela di una parte della Linea Cadorna nel settore del Verbano – Ceresio, territorio nel quale opero come Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Puliamo i sentieri che conducono alle Fortificazioni e cerchiamo di fare manutenzione anche delle trincee, delle gallerie. Inoltre, resi praticabili i sentieri, riusciamo a portarci in escursione anche persone con disabilità motorie. La ricorrenza del centenario della Grande Guerra ha riportato l’attenzione su un sistema difensivo al confine italo-svizzero del nostro territorio: la Linea Cadorna. Un complesso di trincee, gallerie, forti, bunker e batterie – ha affermato Antea Franceschin, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE – che si estende lungo la dorsale delle prealpina dal Lago Maggiore al Lago di Como. Erroneamente si pensa che sia ormai un ricordo, un insieme di pietre inghiottite dalla Natura che prima o poi tutto richiama a sé. Per fortuna vi è un settore della Frontiera Nord che non si è fatto domare dallo scorrere del tempo: è il settore del Verbano-Ceresio. La tutela di questa porzione di Linea Cadorna, che si affaccia sul Lago Ceresio, è portata avanti dal costante lavoro di volontari del territorio di varie realtà associative, una delle quali lavora a stretto contatto con me. Per me la necessità di conservare e mantenere il complesso trincerale

della Frontiera Nord non è solo esigenza storica, è valenza culturale, è il mezzo con cui porto avanti l’interpretazione dell’ambiente in cui vivo e opero come Guida Ambientale Escursionistica. All’interno delle trincee della Linea Cadorna accompagno gruppi e scolaresche, racconto di storie di uomini e di donne della Valceresio, narro di leggende di soldati e di contrabbandieri. Stagionalmente si sale in gruppi di volontari per pulire i sentieri, per osservare lo stato di conservazione dei muri a secco vecchi di 100 anni, per sgomberare le gallerie dai detriti e dai rifiuti di occasionali escursionisti maleducati. Ma abbiamo fatto molto di più in quest’ultimo anno: abbiamo aperto un tratto di sentiero rendendolo percorribile alle carrozzelle di persone con disabilità fisica. Un progetto grande che dopo tanti anni ha trovato il sostegno del Comune del nostro paese e mani operose che l’anno messo in opera. Un brevissimo tratto in sterrato che parte dalla fine della strada carrabile permette ora a persone con disabilità di raggiungere il punto panoramico della vicina vetta del Monte Orsa, dal quale si può spaziare la vista su tutto il Lago diLugano, le Alpi italiane e svizzere e la bellissima Valceresio. Anche i volontari del gruppo di Protezione Civile di Saltrio si prodigano tutte le settimane per mantenere viva la montagna della nostra

Linea Cadorna. Da pochi anni il gruppo della Protezione Civile ha terminato i lavori, autofinanziati, di recupero dell’antico presidio della Milizia nazi-fascista di Confino che, ai tempi in questo caso

della Seconda Guerra Mondiale, aveva il compito di pattugliare la frontiera per contrastare l’espatrio clandestino e il contrabbando di merci così influente e necessaria in quel periodo. Non c’è miglior modo di capire il nostro operato di quello di vedere dal vivo questi territori. Invito quindi la Stampa a seguirmi lungo le trincee di questi luoghi, magari durante una delle mie prossime esplorazioni con gruppi, oppure in una giornata dedicata. A tal proposito lascio di seguito un link ad un breve video di

introduzione alla Linea Cadorna e al territorio in cui opero, girato proprio laddove mi farebbe piacere portare chi di voi può essere interessato ad una visita”.

Tante le storie da poter riprendere al Meeting. Ogni Guida ha una storia da raccontare, un luogo da descrivere.

Sabato, 20 Ottobre, arrivo di centinaia di Guide da tutta Italia che invaderanno il Parco Nazionale della Val Grande a piedi, in bicicletta e con ogni mezzo ecologico. Convention alle ore 10 presso il Teatro La Fabbrica di Villadossola, con interventi del Sottosegretario all’Ambiente, on. Vannia Gava. L’Etica sarà il tema predominante del Meeting autunnale di quest’anno. Un Meeting aperto alle 3500 Guide Italiane associate Aigae, di cui alcune raggiungeranno i luoghi anche facendo trekking.

Tanti i posti che la stampa potrà raccontare visitando il borgo geologico di Vogogna, dove si terranno i seminari fino a Venerdì sera, con i suoi sentieri geologici, il Geolab, ma anche Malesco con il Museo Archeologico e l’escursione nella Valle Loana in programma domani, Venerdì 18 Ottobre. Ed ancora due bellissime escursioni dal grande valore storico, in programma Domenica 21 Ottobre con partenza alle ore 9. A 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, le Guide Ambientali Escursionistiche condurranno in visita alle Fortificazioni della Linea Cadorna.

Sabato 20 Ottobre – Convention Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche – il Tema sarà: “Parchi Naturali: per una nuova etica della montagna”. L’Etica per un nuovo modello di Educazione Ambientale da portare ovunque, soprattutto nelle scuole. Ore 10, Teatro La Fabbrica di Villadossola. Importanti esperti come Giannino Piana, già docente di Etica cristiana presso l’Univ. di Urbino ed Etica ed economia presso l’Univ. di Torino che si soffermerà sul tema delle “Le montagne come luoghi dello spirito”.

Sabato 20 Ottobre dalle ore 10 – Interverranno il Sottosegretario all’Ambiente on. Vannia Gava, il Vicepresidente Giunta Regione Piemonte, Aldo Reschigna, Assessore all’Ambiente e Parchi della Regione Piemonte

Alberto Valmaggia, i Parlamentari del VCO, Enrico Borghi, Mirella Cristina, Enrico Montani. Interverranno inoltre: il Presidente della Comunità del Parco Nazionale della Val Grande, Davide Molinari, il Presidente della Comunità del Parco Aree Protette Ossola, Stefano Costa, il Comandante Reparto Carabinieri del Parco Nazionale della Val Grande, Magg. Andrea Baldi, il Presidente del Parco Nazionale della Val Grande, Massimo Bocci, il Presidente dell’Ente Aree Protette dell’Ossola, Paolo Crosa Lenz, il Sindaco di Villadossola, Bruno Toscani ed ancora Antonio Montani, Vice Presidente Generale del C.A.I. , Agostino Agostinelli, Consigliere della Federparchi, Veronika Widmann di ALPARC, Francesco Pastorelli, Direttore del CIPRA Italia.