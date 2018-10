Parco Nazionale del Pollino: Viggianello punta sull’autunno

A Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ritorna il grande appuntamento con le sagre d’autunno. La manifestazione “Il Gusto del Pollino”, giunta alla sesta edizione, trasformerà l’anfiteatro comunale in un tripudio di profumi, sapori e colori. La festa dei sapori autunnali propone degustazioni di castagne, funghi e prodotti tipici di Viggianello.

Nel periodo autunnale tantissimi turisti scelgono Viggianello, tra i borghi più belli d’Italia, perché passeggiando tra i boschi abbondano tesori come i funghi (ovuli, porcini, lactarius, gallinacci, russole, ecc.) e le castagne.

Come ogni anno, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio regaleranno ai tanti turisti che accorreranno nelle strutture ricettive di Viggianello, un programma di eventi e sagre tutte da gustare dedicate non solo ai funghi e alle castagne. Ad aprire la manifestazione quest’anno vi sarà l’attore italiano Sebastiano Somma, che sarà intervistato dalla giornalista lucana Donata Manzolillo.

“L’obiettivo principale – dichiara l’Assessore al Turismo Adalberto Corraro – è registrare il sold out in tutte le strutture ricettive, e per quest’anno, a pochi giorni dall’evento, è stato raggiunto. Hotel, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case vacanze sono già tutti occupati per i week-end di Ottobre”.

Soddisfazione esprime anche il il Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo. “I tanti turisti che sceglieranno Viggianello non potranno che trascorrere un piacevole week-end nel nostro borgo. Gli ingredienti ci sono tutti: l’accoglienza e il calore dei nostri operatori turistici, l’eccellente gastronomia locale e la maestosa natura del Pollino. Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 7000 presenze, nei prossimi week-end ci sono tutti i presupposti per fare sicuramente meglio.”

Appuntamento dal 6 ottobre all’11 Novembre 2018, ogni sabato e ogni domenica, con stand di prodotti tipici, degustazioni, mercatini, musica tradizionale e tanto divertimento dalle 16,00 in poi.