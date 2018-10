Parkinson, demenza o ictus il destino di una donna su 2 e un uomo su 3

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, condotta presso l’Università Erasmus a Rotterdam, una donna su 2 e un uomo su 3 sono destinati a sviluppare una malattia neurologica Parkinson, demenza o ictus nell’arco della propria vita.

Per giungere a questa conclusione i ricercatori si sono basati sull’analisi di dati clinici relativi a 12mila persone over 45, tutti partecipanti all’indagine epidemiologica ‘Rotterdam Study’, arruolati a partire dal 1990 e seguiti fino alla morte o fino al 2016.

Nel corso dello studio 5291 persone sono morte, 1489 persone hanno ricevuto una diagnosi di demenza, quasi tutte di Alzheimer (quasi l’80%); 1285 hanno avuto un ictus, e 263 hanno ricevuto una diagnosi di Parkinson. Gli esperti hanno dunque stimato che una donna su 2 e un uomo su 3 sono destinati ad ammalarsi di una malattia neurologica.

Gli esperti hanno però calcolato che con strategie preventive il rischio di ammalarsi potrebbe ridursi del 20% per un 45enne e di oltre la metà per un anziano di 85 anni o più.