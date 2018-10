Piemonte: senza attrezzatura a 2.800 metri, alpinisti bloccati in Valle di Susa

Due alpinisti sono bloccati nella neve a 2.800 metri d’altezza, in Valle di Susa, in Piemonte: in corso le operazioni di salvataggio, ad opera di vigili del fuoco e soccorso alpino.

Sprovvisti di ramponi e di attrezzatura adeguata, i due si sono avventurati questa mattina sul sentiero per il rifugio del Vaccarone, ma sono scivolati e sono rimasti bloccati.