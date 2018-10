Pisa, incendi Monte Serra: 1,5 milioni per bonifica e salvaguardia

La giunta regionale toscana ha stanziato ieri un milione e mezzo di euro, da spendere entro la fine dell’anno, per bonifica e salvaguardia dei Monti Pisani, area interessata nei giorni scorsi da vasti incendi. Questa mattina il presidente della Toscana Enrico ha fatto il punto, assieme agli assessori Federica Fratoni e Marco Remaschi, con i tecnici e i responsabili dell’anticendio boschivo regionale, del settore agricoltura, dei consorzi di bonifica e con gli amministratori dei comuni percorsi dal rogo. Presenti i sindaci di Calci (il più colpito), Vicopisano, Buti e Vecchiano.

“Le risorse stanziate serviranno per i lavori di somma urgenza – spiega il presidente Rossi – La prima ipotesi prevede di impegnarne 850 mila per gli interventi forestali e di ripulitura, altri 350 mila per i lavori che i consorzi realizzeranno a valle attorno ai corsi d’acqua“. Una seconda fase, dopo i rilievi, riguarderà il riassetto idrogeologico più puntuale, laddove necessario. “Con questo milione e mezzo – aggiunge Rossi – saranno coperte anche le spese per i lavori di somma urgenza già effettuate dai Comuni e il ripristino della strada provinciale sul Monte Serra“.

Parallelamente la Regione sta raccogliendo dalle amministrazioni comunali l’elenco dei danni provocati dal rogo, per poi richiedere lo stato di emergenza nazionale. Quella regionale già era stata dichiarata: Rossi ha firmato l’atto una settimana fa, ad incendio ancora in corso.

Le case devastate dal rogo e demolite sono quattro, altre otto hanno subito danni parziali. Tre, tra queste, erano prime case.

Sulla base delle rilevazioni satellitari, gli uffici regionali stimano che per la ricostituzione dei quasi 1400 ettari bruciati serviranno 8 milioni e mezzo di euro.