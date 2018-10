Pisa, incendio Monte Serra: il piromane forse un ciclista

La persona che potrebbe avere innescato l’incendio sul Monte Serra, in provincia di Pisa, che ha incenerito 1500 ettari di bosco e oliveti, una decina di abitazioni e provocato decine di milioni di euro di danni, potrebbe essere un ciclista sportivo avvistato poco dopo le 20 della sera del 24 settembre scorso: lo riporta la stampa locale, che cita le dichiarazioni dell’assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici del Comune di Vicopisano, uno dei centri colpiti.

“Stavo facendo jogging – ha spiegato l’assessore Andrea Taccola, – e ho notato questa persona con una bicicletta lungo la strada che sale su, in un orario insolito per allenarsi visto che di li’ a poco sarebbe calato il buio. Meno di due ore dopo c’era l’inferno“. Altre persone avrebbero notato lo stesso ciclista lungo i sentieri che da Caprona conducono a Montemagno, altre due località devastate dalle fiamme.

Gli investigatori al momento mantengono il massimo riserbo.