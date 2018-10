Prato: incendio e crollo in fabbrica, danni ma nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco in piena notte a Prato, a causa di un incendio divampato in una fabbrica a Prato, nella zona industriale Macrolotto 1: ingenti i danni materiali, anche in seguito a crolli, ma non vi sarebbero persone coinvolte. In fiamme l’area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie di 1.500 metri quadri.

Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire.