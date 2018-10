Previsioni Meteo, questo fresco durerà pochissimo: Mercoledì torna il super caldo in tutt’Italia, verso clamorosi +30°C al Nord con il foehn

Previsioni Meteo – Poco, pochissimo. Quasi niente. Il fresco arrivato in queste ore sull’Italia grazie a una goccia fredda proveniente dai Balcani è destinato a non lasciare alcun segno nell’evoluzione della stagione autunnale. Eppure si tratterebbe di nulla più che la normalità climatica di questo periodo dell’anno, invece già da domani – Martedì 23 Ottobre – le temperature ricomincieranno subito ad aumentare su valori ben superiori rispetto alle medie del periodo. E Ottobre rischia di concludersi con anomalie termine storiche: potrebbe essere il mese di Ottobre più caldo di sempre in Italia. Domani rimarrà fresco soltanto al Sud dove insisterà il maltempo, ma soltanto per poche ore: dopodomani, Mercoledì 24, anche nel meridione tornerà a splendere il sole con temperature in forte aumento in tutto il Paese.

Addirittura proprio Mercoledì si attiveranno forti venti di foehn che faranno aumentare sensibilmente la temperatura in tutta la pianura Padana, con picchi di +30°C tra Piemonte e Lombardia. Anche Milano e Torino avranno una giornata estiva, ma in generale in tutto il Nord le temperature massime supereranno i +26°C in pianura, e farà decisamente caldo anche ad alta quota sulle Alpi. Clima estivo pure in Liguria, anche qui con temperature massime superiori ai +28°C. Saremo oltre 10°C al di sopra rispetto alla norma del periodo. E la nuova fase di caldo anomalo è destinata a durare a lungo per tutta la settimana.

