Previsioni Meteo Lombardia: nubi in aumento, in arrivo piogge abbondanti

“Area di alta pressione sul Mediterraneo in rapido indebolimento nel corso di venerdì, sulla regione nubi in aumento e prime deboli precipitazioni sparse“: lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia. “Da sabato e per i giorni successivi una profonda area di bassa pressione sull’Europa e sul Mediterraneo occidentali darà origine a diversi impulsi perturbati con precipitazioni anche abbondanti, in particolare sulle aree alpine e prealpine, e frequenti rinforzi del vento. Temperature massime nella norma del periodo, minime sensibilmente superiori almeno fino a lunedì.”