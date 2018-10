Previsioni Meteo Lombardia: instabilità in aumento, piogge da mercoledì

“In Lombardia graduale aumento dell’instabilità nel corso dei primi giorni della settimana, associato ad una ampia area depressionaria in progressivo transito dalla Penisola Iberica sul Bacino del Mediterraneo, con afflusso di aria umida instabile in quota in ingresso dai quadranti meridionali, che produrrà gli effetti più intensi e diffusi di precipitazione per la giornata di mercoledì“: lo riporta il bollettino odierno di Arpa Lombardia. “Per i giorni successivi passaggio a condizioni via via più asciutte. Temperature massime in calo nella giornata di mercoledì in concomitanza con la perturbazione, in rialzo nei successivi giorni; minime in calo nella la seconda parte della settimana.”