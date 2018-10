Previsioni Meteo Lombardia: tempo stabile fino a domenica, poi calo delle temperature

“L’espansione di un promontorio anticiclonico sulle Isole Britanniche determina un flusso nordoccidentale in quota in progressiva intensificazione che porta tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino alla mattina di domenica“: lo rende noto Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le previsioni meteo. “Dal pomeriggio di domenica la rapida discesa di un minimo depressionario freddo dai paesi Baltici verso l’Adriatico potrà portare un calo delle temperature anche in pianura Padana, con vento da est in pianura. Martedì e mercoledì flusso stabile da nord con possibili rinforzi di vento anche in pianura.”