Previsioni Meteo Lombardia: ampio sistema perturbato, pioggia fino a lunedì

“Tra sabato e la serata di lunedì un ampio sistema perturbato interessa il centro-nord dell’Italia. In Lombardia – riporta il bollettino meteo di Arpa regionale – sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in intensificazione tra la sera di sabato e la mattina di domenica e poi di nuovo tra domenica e lunedì. Sempre in Pianura, ventilazione moderata o, soprattutto lunedì, a tratti forte. Martedì temporaneo miglioramento, con precipitazioni assenti in Pianura a partire dalla mattinata, ma mercoledì è atteso un nuovo peggioramento a partire dai settori occidentali.“