Previsioni Meteo, una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia: da venerdì sera piogge intense, temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord, oltre 1 metro di neve sulle Alpi

Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia centro-settentrionale, così come sulla Slovenia occidentale e sulla Croazia. Località come Milano, Venezia, Lubiana (Slovenia), Pola e Spalato (Croazia) saranno a rischio di acquazzoni e temporali quotidiani. Il rischio più diffuso sarà quello delle alluvioni lampo. I temporali potranno contenere anche grandine e venti distruttivi e le precipitazioni intense potrebbero aumentare il rischio di frane.

Anche se le piogge torrenziali saranno la preoccupazione più diffusa, forti nevicate interesseranno le zone più elevate delle Alpi. “Alcune località registreranno fino a 1 metro di neve entro martedì (30 ottobre, ndr). Attese alterazioni del traffico giornaliero, soprattutto dal Nord Italia alla Croazia nordoccidentale. Queste aree hanno anche la più alta probabilità di subire blackout a causa della tempesta”, ha spiegato Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather.

La pioggia inizierà a cadere nella notte di domani, venerdì 26 ottobre, dalla Spagna settentrionale al Nord Italia prima che le forti precipitazioni si concentrino sulla Francia sudorientale e ancora sull’Italia settentrionale nella giornata di sabato 27 ottobre. Dalla notte di sabato a domenica 28, è atteso un prolungato periodo di pioggia sul Nord Italia, che si estenderà anche alla Slovenia e alla Croazia nordoccidentale. Gli acquazzoni più potenti resteranno concentrati sull’Italia e sulla Penisola Balcanica nordoccidentale da domenica notte alla mattina di lunedì 29 ottobre.

Attesa solo una breve pausa dalle condizioni avverse nella giornata di martedì 30, prima che una nuova tempesta punti l’area a metà della prossima settimana. Ulteriori precipitazioni provocheranno velocemente problemi di alluvioni e potrebbero portare ad un nuovo round di alterazioni del traffico.

