Previsioni Meteo Piemonte, dopo il primo freddo torna il caldo: temperature massime oltre +25°C nei prossimi giorni

Torna il sole in Piemonte, e con esso si innalzano le temperature, crollate in seguito al passaggio della prima perturbazione autunnale, che ha portato qualche centimetro di neve oltre i 2.000 metri e spruzzate a quote inferiori.

Le massime sono di nuovo tornate a 22-23 °C e risaliranno di qualche altro grado domani, arrivando fino a 26 °C nel Torinese. Minime in rialzo in montagna mentre in pianura il recupero sarà più limitato.

La scorsa notte nel centro di Torino il termometro è sceso a 5.7 °C, nel Gran Paradiso –11.5 °C alla Gran Vaudala e a Ceresole Reale, -7.4 °C sopra Entracque (Cuneo), -2 °C ad Alpette di Sestriere. Il bel tempo proseguirà fino a venerdì, quando torneranno le nuvole, prevede Arpa. Nella prossima settimana temperature miti – sono le previsioni di Società Meteorologica Italiana – con valori superiori alla media stagionale.