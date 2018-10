Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre: Italia nel caos tra maltempo estremo e caldo estivo

Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno approfittato pianificando un lungo periodo di ferie con attività di svago e relax. Senza però fare i conti con le avversità meteorologiche, che potrebbero essere molto pesanti. In base agli ultimi aggiornamenti, infatti, si va delineando uno scenario particolarmente estremo anche per la settimana entrante sull’Italia. Certamente persisterà una configurazione che determinerà ulteriori correnti caldo-umide provenienti dal Nord Africa, quindi tanto scirocco.

Ondate di maltempo nord Atlantico si insinueranno nel Mediterraneo occidentale provocando freddo e maltempo tra Francia e Spagna, dove già in queste ore sembra arrivato l’inverno con nevicate fino a quote bassissime; la risposta calda sull’Italia sarà particolarmente intensa, con temperature che aumenteranno in modo eccezionale e duraturo. Addirittura nel prossimo weekend, tra Sabato 3 e Domenica 4 Novembre, potremmo avere un clima estivo su tutto il Centro/Sud e anche al Nord/Est, con temperature folli, addirittura superiori ai +32/+33°C nelle Regioni meridionali (fino a quelle Adriatiche), stravolgendo tutti i record storici di caldo del mese di Novembre. Soltanto la Sardegna e il Nord/Ovest rimarrebbero più esposti al maltempo del Mediterraneo occidentale, che comunque sarebbe estremo e di tipo violento.

Nei giorni subito precedenti, e in modo particolare tra Giovedì 1 e Venerdì 2 Novembre, proprio il maltempo potrebbe condizionare la prima fase del “Ponte” in gran parte del Paese, soprattutto nelle Regioni tirreniche con una squall-line temporalesca in risalita dalla Tunisia fino al Lazio. Tra le aree più colpite dalle piogge sembra esserci proprio quella di Roma. Il maltempo comunque a metà settimana dovrebbe colpire gran parte d’Italia: tra Mercoledì 31 Ottobre e Giovedì 1 Novembre un’altra ondata di scirocco investirà l’Italia con forte maltempo su gran parte del Paese, dopo la breve pausa con qualche schiarita attesa per Martedì 30.