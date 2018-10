Prezzi benzina, diesel e gpl: quiete sulla rete carburanti

Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: non si registrano movimenti dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie per il 7° giorno di seguito. Anche sul territorio prevale la stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,663 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,665 a 1,679 euro/litro (no-logo a 1,644). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,561 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,562 a 1,572 euro/litro (no-logo a 1,544). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,789 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,765 a 1,862 euro/litro (no-logo a 1,689), mentre per il diesel la media è a 1,688 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,674 a 1,750 euro/litro (no-logo a 1,588). Il Gpl, infine, va da 0,696 a 0,712 euro/litro (no-logo a 0,683).