Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando il nostro paese. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova.