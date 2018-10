Qualità, salute, gusto e origine: continua il trend positivo delle Prugne della California tra i consumatori italiani

Le Prugne della California sono uno snack molto amato dai consumatori italiani e un prodotto cui è riconosciuta una qualità molto elevata, anche a livello nutrizionale. Qualità, salute, gusto e origine sono le parole chiave che vengono associate alle prugne californiane, che influenzano le abitudini di consumo e acquisto in Italia.

E’ quanto emerge da un recente studio promosso online dal California Prune Board sui consumatori italiani.

MODALITÀ DI CONSUMO: UNO SNACK GUSTOSO E SALUTARE

I principali fattori di acquisto e consumo delle prugne per i consumatori italiani evidenziati dallo studio online sono il gusto (per il 57%) e la salute intestinale complessiva (per il 52%). Il 95% dei consumatori italiani intervistati ha dichiarato che il gusto è la prima motivazione al consumo di prugne per uno spuntino o snack, mentre il 96% ha affermato che sceglie di acquistare prugne in prima battuta per favorire la salute dell’apparato digerente. Il benessere intestinale si distingue quindi come principale fattore di acquisto delle prugne, mentre il gusto come principale fattore di consumo delle prugne. Gli intervistati associano nello specifico le Prugne della California al gusto distintivo (94%) e alla consistenza (88%).

IL PAESE DI PROVENIENZA È UNA GARANZIA DI QUALITA’

Sempre più consumatori italiani fanno attenzione all’origine dei prodotti e ricercano la migliore qualità possibile per essere certi della propria alimentazione. Questi due fattori influenzano in modo crescente l’acquisto.

Per quanto riguarda le Prugne della California in particolare, per otto intervistati su dieci è importante conoscere il paese di produzione delle prugne. Sei rispondenti su dieci controllano che le prugne acquistate provengano effettivamente dalla California come sinonimo di eccellenza e qualità. Il 73% degli intervistati ritiene, infatti, che le Prugne della California siano un prodotto premium per la salute e il gusto e considerano caratteristiche distintive delle Prugne della California il gusto (94%) e la consistenza (88%).

“I dati che emergono dallo studio mostrano come le Prugne della California siano particolarmente apprezzate in Italia e continuino a registrare una percezione estremamente favorevole tra i consumatori italiani. Questo grazie anche al fatto che le condizioni naturali della California rendono questo paese di origine il luogo ideale di coltivazione e produzione, con valori e caratteristiche davvero unici. Per questo motivo, le Prugne della California sono ampiamente considerate un prodotto premium per la salute ed il gusto e la maggior parte dei consumatori italiani preferisce acquistare prugne prodotte in California, attribuendo sempre più importanza alla qualità, agli effetti benefici e all’origine dei prodotti che acquistano” afferma Esther Ritson-Elliott, European Marketing Director del California Prune Board.

[1] Studio promosso online dal California Prune Board tra il 10 ed il 12 Aprile 2018. Condotto su un panel rappresentativo di 500 consumatori italiani che hanno mangiato prugne negli ultimi 12 mesi.