TV, Rai Storia: “Il giorno e la Storia”, il no di Sartre al Nobel

Il 22 ottobre 1964, l’Accademia di Stoccolma conferisce il Nobel per la letteratura allo scrittore e filosofo francese Jean Paul Sartre che, però, rifiuta il riconoscimento. Un “no” ricordato da “Il giorno e la Storia”, in onda lunedì 22 ottobre a mezzanotte e, in replica, alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Come aveva già spiegato in occasione del conferimento della Legione d’Onore nel 1945, e dell’attribuzione del seggio al Collegio di Francia, egli ritiene che tali onori alienino la sua libertà di pensiero. Nella lettera inviata all’Accademia di Stoccolma scrive: “Il mio rifiuto non è un atto di improvvisazione. Lo scrittore deve rifiutare di lasciarsi trasformare in istituzione, anche se questo avviene nelle forme più onorevoli, come in questo caso”.