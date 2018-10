Rapporto IPCC, Greenpeace: “Dobbiamo tagliare le emissioni globali entro i prossimi dieci anni”

In riferimento pubblicazione del rapporto dell’ONU-IPCC su come mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C, Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International, ha dichiarato: “Il Pianeta è in fiamme. Se vogliamo evitare altri tragici incendi, altre gravi tempeste e ulteriori perdite di vite umane, dobbiamo tagliare le emissioni globali entro i prossimi dieci anni. Una sfida enorme, ma che possiamo affrontare. Non agire sarebbe questione di vita o di morte per milioni di persone in tutto il mondo, in particolare per le piu’ vulnerabili“.

“Questo dell’IPCC e’ il rapporto piu’ importante che abbiamo mai avuto in fatto di scienza climatica. I governi e le grandi aziende – commenta Greenpeace – ora non possono piu’ nascondersi, devono dimostrare di comprendere la scienza, agendo con l’urgenza che questa richiede, continua Morgan. Ma abbiamo tutti un ruolo, ogni persona deve fare tutto cio’ che e’ in suo potere per cambiare rotta e seguire il piano dell’IPCC, conclude“.