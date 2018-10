Roma, travolto da un bus turistico: muore 54enne a via Cavour

E’ morto sul colpo travolto da un bus turistico in pieno centro a Roma, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La tragedia è accaduta questa mattina in via Cavour: la vittima, 54enne era, a quanto si apprende, un viceprefetto in servizio a Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che e’ stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ripartito dall’hotel Palatino dove era sceso un gruppo di turisti e l’impatto e’ avvenuto poche decine di metri piu’ avanti, all’altezza delle strisce pedonali. Il conducente si e’ subito fermato ed e’ stato trasportato in ospedale per rilevare l’eventuale presenza di alcol e droghe nel sangue e nelle urine: i primi test hanno dato esito negativo. Il bus come da procedura e’ stato sequestrato e verra’ sottoposto a perizia per verificarne l’efficienza.