Salute: ecco la bevanda che abbassa il rischio di rosacea

Secondo uno studio osservazionale condotto dalla Brown University di Providence, pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology, assumere une determinata bevanda abbassa il rischio di ammalarsi di rosacea, una patologia infiammatoria cronica della pelle che causa irritazione e rossore.

I ricercatori hanno studiato informazioni relative a oltre 82mila donne ed in particolare l’assunzione di cioccolato, caffè, tè e soda: si è scoperto che coloro che hanno consumato 4 porzioni o più di caffè al giorno mostravano rischio inferiore di rosacea.

La caffeina contenuta in cioccolato, tè e soda, come anche il caffè decaffeinato, non hanno invece mostrato risultati significativi. Secondo gli esperti, i sintomi della rosacea potrebbero essere ridotti dalla caffeina grazie all’effetto vasocostrittore e immunodepressivo: i ricercatori precisano che sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire l’associazione riscontrata.