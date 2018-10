Runner neozelandese disperso sull’Appennino tosco-emiliano: ricerche in corso

In corso le ricerche di un runner neozelandese 65enne disperso in un canalone sul crinale tosco-emiliano dal tardo pomeriggio di domenica, sul lato reggiano del Passo del Lagastrello.

Le operazioni del soccorso alpino e dei vigili del fuoco ieri sono state ostacolate dal maltempo, e la situazione oggi non sembra migliorare, tra freddo, pioggia, raffiche di vento forte e nebbia.